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Япония не собирается выходить из проекта «Сахалин-2» — премьер

11:00 31.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония не намерена выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», поскольку заинтересована в продолжении закупок энергоресурсов в его рамках. Об этом заявил в четверг японский премьер-министр Фумио Кисида, выступая в парламенте.

«Это чрезвычайно важный проект для нашей энергетической безопасности, поскольку он способствует долгосрочным, недорогим и стабильным поставкам СПГ. Мы не намерены из него выходить», — сказал он. По словам Кисиды, санкционная политика Группы семи в отношении РФ из-за военной операции на Украине учитывает интересы каждой страны с точки зрения обеспечения энергетической безопасности и поставок энергоресурсов.

«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции. Его оператор — компания «Сахалин энерджи». Контрольный пакет (50% плюс одна акция) принадлежит «Газпрому». Японская Mitsui имеет 12,5% акций, Mitsubishi — 10%. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию.

Последние годы доля России в общем объеме японского импорта СПГ составляла около 8,8%. Основную часть СПГ из России Япония получает с Сахалина.

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