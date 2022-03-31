Япония не собирается выходить из проекта «Сахалин-2» — премьер
11:00 31.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Япония не намерена выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», поскольку заинтересована в продолжении закупок энергоресурсов в его рамках. Об этом заявил в четверг японский премьер-министр Фумио Кисида, выступая в парламенте.
«Это чрезвычайно важный проект для нашей энергетической безопасности, поскольку он способствует долгосрочным, недорогим и стабильным поставкам СПГ. Мы не намерены из него выходить», — сказал он. По словам Кисиды, санкционная политика Группы семи в отношении РФ из-за военной операции на Украине учитывает интересы каждой страны с точки зрения обеспечения энергетической безопасности и поставок энергоресурсов.
«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, реализуемый на Сахалине на условиях раздела продукции. Его оператор — компания «Сахалин энерджи». Контрольный пакет (50% плюс одна акция) принадлежит «Газпрому». Японская Mitsui имеет 12,5% акций, Mitsubishi — 10%. Большая часть производимого в рамках проекта СПГ поставляется в Японию.
Последние годы доля России в общем объеме японского импорта СПГ составляла около 8,8%. Основную часть СПГ из России Япония получает с Сахалина.
НОВОСТИ
- 12:05 31.03.2022
- Сотовые операторы начали отказываться от безлимитных тарифов
- 12:00 31.03.2022
- В России выявили 19 277 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:35 31.03.2022
- Собянин удвоил размер субсидий на покупку машин для такси и каршеринга
- 11:32 31.03.2022
- Словацкий премьер не исключил вероятность покупки страной российского газа за рубли — ТВ
- 11:20 31.03.2022
- Южная Осетия в случае вхождения в состав РФ намерена объединиться с Северной Осетией
- 11:05 31.03.2022
- Военнослужащие Росгвардии задержали высокопоставленного сотрудника СБУ в Киевской области
- 10:32 31.03.2022
- Число прибывших в Россию из Донбасса и с Украины превысило полмиллиона человек — источник
- 10:20 31.03.2022
- Госдеп умышленно завышает цифру потерь ВС РФ на Украине — Антонов
- 10:05 31.03.2022
- Украина запросила у США штурмовики Су-25
- 10:00 31.03.2022
- Южные Курилы вновь стали для Японии «незаконно оккупированными»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать