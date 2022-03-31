0
0
83
НОВОСТИ

Словацкий премьер не исключил вероятность покупки страной российского газа за рубли — ТВ

11:32 31.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер не исключил возможности, что республика будет осуществлять покупки российского газа за рубли. Слова политика привело в четверг Словацкое телевидение.

«Словацкая газовая промышленность [при этом] должна была бы как можно быстрее за евро купить рубли и затем за них приобрести газ у „Газпрома“, — сказал Хегер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 31.03.2022
Сотовые операторы начали отказываться от безлимитных тарифов
0
16
12:00 31.03.2022
В России выявили 19 277 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
29
11:35 31.03.2022
Собянин удвоил размер субсидий на покупку машин для такси и каршеринга
0
83
11:20 31.03.2022
Южная Осетия в случае вхождения в состав РФ намерена объединиться с Северной Осетией
0
120
11:05 31.03.2022
Военнослужащие Росгвардии задержали высокопоставленного сотрудника СБУ в Киевской области
0
165
11:00 31.03.2022
Япония не собирается выходить из проекта «Сахалин-2» — премьер
0
151
10:32 31.03.2022
Число прибывших в Россию из Донбасса и с Украины превысило полмиллиона человек — источник
0
160
10:20 31.03.2022
Госдеп умышленно завышает цифру потерь ВС РФ на Украине — Антонов
0
215
10:05 31.03.2022
Украина запросила у США штурмовики Су-25
0
205
10:00 31.03.2022
Южные Курилы вновь стали для Японии «незаконно оккупированными»
0
203

Возврат к списку