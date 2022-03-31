Словацкий премьер не исключил вероятность покупки страной российского газа за рубли — ТВ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер не исключил возможности, что республика будет осуществлять покупки российского газа за рубли. Слова политика привело в четверг Словацкое телевидение.

«Словацкая газовая промышленность [при этом] должна была бы как можно быстрее за евро купить рубли и затем за них приобрести газ у „Газпрома“, — сказал Хегер.