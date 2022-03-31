В России выявили 19 277 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:00 31.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 277, до 17 842 925. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,11%.
Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 50 496, до 16 838 787. Днем ранее в штабе сообщили о 51 085 вылечившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 345, до 368 722. Днем ранее было зарегистрировано 352 смерти.
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