Китай решил ввести ответные визовые ограничения в отношении некоторых чиновников США

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая приняли решение ввести ответные визовые ограничения в отношении ряда чиновников США. Об этом в четверг на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«В целях защиты суверенитета, безопасности и интересов развития КНР, а также защиты законных прав и интересов граждан КНР <…> китайская сторона приняла решение ввести ответные визовые ограничения в отношении некоторых чиновников США, которые распространяют ложь по вопросу прав человека, ввели санкции в отношении Китая и нанесли ущерб интересам Китая», — сказал дипломат.