В Москве выявлено 1 130 заразившихся коронавирусом за сутки
12:32 31.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 130 против 1 165 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.
В относительном выражении прирост составил 0,04%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 739 796 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 22 против 21 днем ранее, до 42 696.
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