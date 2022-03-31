Сбер запустил бот в Telegram для текстовой расшифровки аудиофайлов и голосовых сообщений

12:30

Иллюстрация пресс-службы Сбера



Команда SberDevices запустила бесплатный бот в Telegram, который конвертирует голосовые сообщения на русском языке в текстовый формат. Бот работает на основе технологии распознавания речи SmartSpeech и станет удобным инструментом для журналистов, копирайтеров, переводчиков и представителей других профессий, которые работают с текстами. Он позволит сэкономить часы работы, сократить рутину и значительно повысит эффективность при производстве контента.

Бот можно использовать как в личной переписке, так и добавлять в групповые чаты. Также бот обеспечивает расшифровку голосовых сообщений и загруженных одноканальных аудиофайлов на русском языке до 20 Мб в кодировках MP3, WAV (8-96 кГц), FLAC и OggOpus.

Голосовое сообщение или файл преобразуются ботом в текст благодаря технологии распознавания речи (Automatic Speech Recognition, ASR) платформы SmartSpeech. Данная технология может применяться бизнесом в интерфейсах голосового ввода, например, на веб-сайтах.

В SmartSpeech есть также функция генерации речи, за нее отвечает технология Text to speech (TTS). Она позволяет озвучивать любые тексты и создавать звуковые ролики. Благодаря синергии этих технологий с помощью сервиса можно внедрить интерактивное голосовое меню (IVR), подключить голосового ассистента, использовать платформу в чатах и рекламных продуктах, озвучивать контент и команды голосового ввода.

Платформа SmartSpeech ориентирована на компании разных размеров и направлений деятельности. Транспортная отрасль, медицина, eCommerce, EdTech, туризм, банкинг и многое другое могут ускорить свои рабочие процессы, оптимизировать внутренние ресурсы и сделать услуги более доступными для конечного потребителя.

Технологии платформы SmartSpeech уже применяются в Сбере, например, в работе семейства виртуальных ассистентов Салют, которые помогают пользователю с его запросами, умеют управлять финансами, заказывать еду, рекомендовать подходящий контент и многое другое. Также благодаря этой платформе клиенты по номеру 900 в любое время суток без ожидания ответа оператора могут решить стандартные вопросы, например, узнать баланс своей банковской карты.

«Для бизнеса сейчас очень важно найти надежные и безопасные инструменты, которые позволят оптимизировать процессы в компании и одновременно повысят лояльность клиентов, – отметил директор дивизиона В2В-продуктов Салют SberDevices Денис Афанасьев. – Именно поэтому наша команда продолжает активно совершенствовать уже существующие продукты, такие как SmartSpeech, и работает над новыми решениями, которые смогут поддержать российский бизнес и значительно повысить его эффективность».

Подключение компании к облачному API SmartSpeech предоставляет полный доступ ко всем возможностям продукта.