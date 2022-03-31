Россия с 1 апреля введет запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса — Минсельхоз

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предложение о квоте на экспорт масла и шрота, а также запрете на экспорт семян подсолнечника и рапса с 1 апреля 2022 года поддержано подкомиссией по таможенно-тарифному регулированию. Об этом говорится в Telegram-канале Минсельхоза.

«Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала ограничение экспорта масличных и продуктов их переработки. Для защиты внутреннего рынка и обеспечения потребностей предприятий переработки Минсельхоз предложил следующие меры. Ввести нетарифные квоты на экспорт подсолнечного масла (в объеме 1,5 млн тонн) и шрота (700 тыс. тонн) с 15 апреля по 31 августа 2022 года. Предусматривается их распределение между производителями по историческому принципу. Установить временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса с 1 апреля по 31 августа текущего года», — говорится в сообщении.