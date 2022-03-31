Еврокомиссия подтвердила проведения обысков в газовых компаниях в Германии

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) подтвердила проведения 29 марта обысков в газовых компаниях в Германии в рамках расследования о возможных нарушениях норм ЕС по конкуренции. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении ЕК. ЕК подчеркнула, что проведение обысков «не означает виновность компаний и не предопределяет результат расследования».

«29 марта Еврокомиссия провела необъявленные инспекции в зданиях нескольких компаний в Германии, занимающихся поставками, транспортировкой и складированием природного газа, — говорится в заявлении. ЕК выражает озабоченность, что проверенные компании могли нарушать нормы ЕС по конкуренции, которые запрещают злоупотребление доминирующими позициями на рынке». ЕК не уточнила названия компаний, однако ранее европейские СМИ сообщили, что обыски в Германии проходили на дочерних компаниях «Газпрома».