РФ предложила ЕС схему оплаты за газ

14:00 Источник: РБК

Россия предложила покупателям газа из недружественных стран новую схемы оплаты, которая предполагает обязательное открытие рублевого счета в российском банке, говорят источники РБК.

«Предложенная схема требует обязательного открытия счетов в российских рублях в российском банке иностранным покупателем российского газа», — сообщил источник в правительстве. По его словам, «платеж от покупателя к «Газпрому» должен будет осуществляться исключительно в рублях». Источник, близкий к Газпрому, подтвердил структуру предложенной схемы.