В УПЦ возмущены попыткой властей запретить ее деятельность

13:45 Источник: Интерфакс

В Украинской православной церкви выразили возмущение намерением Верховной Рады рассмотреть законопроект, запрещающий деятельность УПЦ.

"Несмотря на призыв президента Украины В.А.Зеленского не разжигать вражду на религиозной почве (...), народные депутаты Украины решили путем законодательных инициатив нагло и цинично запретить деятельность Украинской православной церкви и лишить миллионы граждан Украины права на свободу вероисповедания", - говорится в заявлении юридического отдела УПЦ, опубликованном в четверг на ее сайте.

В УПЦ отметили, что в пояснительной записке к законопроекту сознательно приведены ложные утверждения против нее, несмотря на то, что со стороны правоохранительных органов в адрес УПЦ не было никаких претензий по поводу нарушения национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины.

В юридическом отделе указали и на то, что запрет людям принадлежать к Украинской православной церкви нарушил бы их право на свободу вероисповедания, что противоречит Европейской конвенции по правам человека и Конституции Украины.

Как сообщалось, 26 марта в Раде был зарегистрирован законопроект, которым запрещается деятельность на Украине религиозных организаций с центром в России. Комментируя это положение, в УПЦ обращают внимание на то, что ее религиозный центр - Киевская митрополия - находится в Киеве, зарегистрирован в соответствии с украинским законодательством, а основателем это митрополии является Собор УПЦ, в состав которого входят священнослужители и верующие, проживающие на территории Украины.

"В этой связи заявляем, что законодательная инициатива о запрете деятельности Украинской православной церкви незаконна, нарушает право на свободу вероисповедания и ни в коем случае не будет способствовать "защите национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении УПЦ.

Источник Интерфакс-Религия