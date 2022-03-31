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НОВОСТИ

РФ не предпринимала никаких действий по референдуму в Южной Осетии — Песков

14:32 31.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль считает идею референдума в Южной Осетии по вопросу вхождения в состав России выражением мнения народа и относится к ней с уважением. Но Москва никаких действий на этот счет не предпринимала, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не могу выразить никакую позицию. У нас в этом плане никаких ни юридических, ни иных действий не предпринималось. Но в то же время в данном случае речь идет о выражении мнения народа Южной Осетии, мы с уважением к нему относимся», — сказал он.

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