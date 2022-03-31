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НОВОСТИ

Эрдоган заявил о готовности Турции стать одной из стран — гарантов безопасности Украины

15:00 31.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова стать одной из стран — гарантов безопасности Украины.

«Турция готова стать одним из гарантов безопасности Украины. Мы воспринимаем такую инициативу позитивно, однако необходим детальный анализ [этого предложения]», — приводит в четверг Анатолийское агентство слова Эрдогана, сказанные им турецким журналистам по возвращении из Узбекистана.

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