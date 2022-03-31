0
0
112
НОВОСТИ

В Москве пройдет турнир молодых ученых «Физмат-бой 2.0»

15:47 31.03.2022

Для учащихся 7-9 классов школ Москвы пройдет турнир молодых ученых «Физмат-бой 2.0». Это командное соревнование, в рамках которого ребята будут выполнять проектные и исследовательские задачи по физике и математике. В отличие от классических состязаний этот турнир будет проходить в пространстве виртуальных лабораторий «Московской электронной школы» (МЭШ).

«Второй год интеллектуальный турнир «Физмат-бой» объединяет талантливых школьников, готовых испытать свои силы в решении задач по физике и математике. Отличное знание этих предметов – одно из слагаемых успеха. Другое – в использовании школьниками виртуальных лабораторий МЭШ. Высокотехнологичное пространство лабораторий позволяет наблюдать за физическими явлениями и выполнять различные задания, это делает состязание еще увлекательнее», – отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Таким образом, ребята смогут решать не только текстовые, но и экспериментальные задачи, а также создавать их для команд-соперников.

«С одной стороны, это крайне интересно для ребят, потому что используется передовой современный инструмент. С другой стороны, крайне полезно, потому что виртуальные лаборатории – одни из немногих площадок, где школьники могут продемонстрировать свои умения и навыки в постановке эксперимента, его проведении и интерпретации результатов», – добавил заместитель директора Городского методического центра Антон Марко.

Цель турнира заключается в том, чтобы через решение экспериментальных межпредметных задач сформировать функциональную грамотность учащихся.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:37 31.03.2022
Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами
0
31
16:34 31.03.2022
Заммэра Ефимов: Почти 800 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса работает в Москве
0
24
16:12 31.03.2022
Путин объяснил премьеру Норвегии цели спецоперации на Украине — Кремль
0
86
16:03 31.03.2022
Собянин: Поддержка Москвы даст IT-компаниям возможность развиваться даже в условиях санкций
0
94
16:00 31.03.2022
Британский генерал заявил, что НАТО потерпела поражение, допустив конфликт на Украине
0
129
15:57 31.03.2022
Заммэра Владимир Ефимов: За 11 лет объем инвестиций в экономику Москвы вырос в 3,4 раза
0
99
15:32 31.03.2022
Сербия не сможет сохранить Косово без поддержки России — спикер парламента
0
152
15:17 31.03.2022
Сбер представил Power – инновационное кассовое устройство
0
167
15:12 31.03.2022
Украинские власти насильно удерживают в портах 68 судов из разных стран — МО РФ
0
178
15:00 31.03.2022
Эрдоган заявил о готовности Турции стать одной из стран — гарантов безопасности Украины
0
189

Возврат к списку