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Британский генерал заявил, что НАТО потерпела поражение, допустив конфликт на Украине

16:00 31.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший командующий сухопутными силами британских ВС отставной генерал Ник Паркер считает, что НАТО потерпела поражение, допустив конфликт на территории Украины, и сейчас вынуждена занимать пассивную позицию. Об этом он заявил в четверг в интервью радиостанции Би-би-си.

«Полагаю, что выскажу несколько спорное мнение, сказав, что НАТО была побеждена, блеф НАТО оказался раскрыт. Нам не удалось помешать русским нанести мощный удар по Украине, и теперь НАТО защищает свои расширившиеся после 2004 года границы, границы стран Балтии, Польши, Венгрии и Румынии. Ей необходимо защищать их, у военных это называется „занять оборонительную позицию“, — сказал он. — Не думаю, что у альянса есть возможность перейти в наступление, учитывая некоторые расхождения в позициях трех десятков [входящих в НАТО] стран».

По словам Паркера, существует необходимость «в коалиции меньшего масштаба, которая могла бы начать вырабатывать наступательную контрстратегию» против РФ.

В 2016 году Паркер получил должность советника Степана Полторака, занимавшего тогда должность главы Минобороны Украины. Вместе с американским отставным генералом Джоном Абизаидом он оказывал Киеву помощь в реформировании украинской армии.

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