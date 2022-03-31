Путин объяснил премьеру Норвегии цели спецоперации на Украине — Кремль

16:12

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре подробно объяснил цели и причины спецоперации на Украине. В беседе были отдельно рассмотрены меры по защите гражданского населения, сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин подробно разъяснил причины проведения специальной военной операции по защите Донбасса, ее цели и задачи. Особое внимание было уделено гуманитарным вопросам, прежде всего — принимаемым мерам по обеспечению безопасности гражданского населения и организации гуманитарных коридоров в целях эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, включая Мариуполь», — говорится в сообщении.