Путин объяснил премьеру Норвегии цели спецоперации на Украине — Кремль
16:12 31.03.2022
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре подробно объяснил цели и причины спецоперации на Украине. В беседе были отдельно рассмотрены меры по защите гражданского населения, сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин подробно разъяснил причины проведения специальной военной операции по защите Донбасса, ее цели и задачи. Особое внимание было уделено гуманитарным вопросам, прежде всего — принимаемым мерам по обеспечению безопасности гражданского населения и организации гуманитарных коридоров в целях эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений, включая Мариуполь», — говорится в сообщении.
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