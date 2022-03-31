0
0
6
НОВОСТИ

Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами

16:37 31.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Об этом он рассказал, открывая совещание по ситуации в авиационной отрасли.

«Сегодня мною подписан указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами», — сказал президент.

Россия будет считать нарушением контрактов, если покупатели газа из недружественных стран откажутся оплачивать его в рублях, заявил Владимир Путин.

«Если же такие [рублевые] платежи не будут производиться, будем считать это неисполнением обязательств со стороны покупателей со всеми вытекающими последствиями», — сказал он.

Недружественные России страны Запада должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа. 

«Мы предлагаем контрагентам из таких [недружественных РФ] стран понятную и прозрачную схему: чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного, начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года», — пояснил Путин.

Россия в ситуации с поставками газа не будет заниматься благотворительностью, заявил президент России.

«Нам никто ничего бесплатно не продает и мы тоже не будем заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты [в случае неуплаты за газ рублями] будут остановлены», — сказал российский лидер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:34 31.03.2022
Заммэра Ефимов: Почти 800 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса работает в Москве
0
24
16:12 31.03.2022
Путин объяснил премьеру Норвегии цели спецоперации на Украине — Кремль
0
86
16:03 31.03.2022
Собянин: Поддержка Москвы даст IT-компаниям возможность развиваться даже в условиях санкций
0
94
16:00 31.03.2022
Британский генерал заявил, что НАТО потерпела поражение, допустив конфликт на Украине
0
129
15:57 31.03.2022
Заммэра Владимир Ефимов: За 11 лет объем инвестиций в экономику Москвы вырос в 3,4 раза
0
99
15:47 31.03.2022
В Москве пройдет турнир молодых ученых «Физмат-бой 2.0»
0
121
15:32 31.03.2022
Сербия не сможет сохранить Косово без поддержки России — спикер парламента
0
152
15:17 31.03.2022
Сбер представил Power – инновационное кассовое устройство
0
167
15:12 31.03.2022
Украинские власти насильно удерживают в портах 68 судов из разных стран — МО РФ
0
178
15:00 31.03.2022
Эрдоган заявил о готовности Турции стать одной из стран — гарантов безопасности Украины
0
189

Возврат к списку