Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами

16:37 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Об этом он рассказал, открывая совещание по ситуации в авиационной отрасли.

«Сегодня мною подписан указ, который устанавливает правила торговли российским природным газом с так называемыми недружественными государствами», — сказал президент.

Россия будет считать нарушением контрактов, если покупатели газа из недружественных стран откажутся оплачивать его в рублях, заявил Владимир Путин.

«Если же такие [рублевые] платежи не будут производиться, будем считать это неисполнением обязательств со стороны покупателей со всеми вытекающими последствиями», — сказал он.

Недружественные России страны Запада должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.

«Мы предлагаем контрагентам из таких [недружественных РФ] стран понятную и прозрачную схему: чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного, начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года», — пояснил Путин.



Россия в ситуации с поставками газа не будет заниматься благотворительностью, заявил президент России.

«Нам никто ничего бесплатно не продает и мы тоже не будем заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты [в случае неуплаты за газ рублями] будут остановлены», — сказал российский лидер.

