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Западные партнеры обманули Россию, прекратив лизинг самолетов — Путин

17:00 31.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные партнеры обманули российские компании, прекратив поставку, обслуживание самолетов и действие договоров лизинга. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в четверг на совещании по вопросу развития авиационных перевозок и авиастроения. Он отметил, что российские авиаперевозчики и авиастроители в числе первых ощутили последствия неадекватных решений западных стран.

«Месяц назад европейские и американские компании в одностороннем порядке отказались от выполнения своих обязательств по договорам с авиационными сервисными компаниями в России. По сути, они обманули российских партнеров, прекратив поставку, лизинг, обслуживание и страхование воздушных судов», — указал Путин.

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