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МО РФ располагает перепиской сына Байдена о финансировании биолабораторий на Украине

17:12 31.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны России располагает перепиской сына президента США Хантера Байдена с сотрудниками Управления по снижению угрозы Минобороны США и подрядных организаций Пентагона на Украине, подтверждающей, что он сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

«Перед Вами переписка сына действующего президента США с сотрудниками Управления по снижению угрозы Минобороны США и подрядных организаций Пентагона на Украине. Наличие указанных материалов подтверждают западные СМИ. Содержание писем показывает, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний Black and Veach и Metabiota», — сказал Кириллов на брифинге.

По его словам, опубликованная переписка свидетельствует о том, что истинные цели Пентагона на Украине далеки от научных. «Так, в одном из писем вице-президент Metabiota отмечает, что деятельность компании будет направлена на обеспечение „…культурной и экономической независимости Украины от России…“, что довольно странно для биотехнологической компании», — отметил начальник войск.

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