Сбер предложил программу «Устойчивая Евразия»

17:14

Евразийская экономическая комиссия ЕАЭС провела круглый стол «Международное сотрудничество для достижения ЦУР в период пандемии COVID-19: текущие вызовы и перспективы». На мероприятии выступила старший вице-президент Сбербанка по ESG Татьяна Завьялова. Она отметила, что создание новой финансовой и торговой системы, выгодной странам-участникам Евразийского экономического союза и партнерам из Азиатско-Тихоокеанского региона невозможно без учета принципов устойчивого развития.

Фокус на ESG-стратегию объективно отвечает интересам бизнеса, сказала старший вице-президент Сбербанка. На большей части ЕАЭС уже создана инфраструктура для привлечения инвестиций в проекты инновационной зеленой экономики, способной продуцировать рабочие места и обеспечивать рост экспорта.

По словам Татьяны Завьяловой, государства ЕАЭС заинтересованы в продвижении ESG-повестки. Зеленая экономика – часть стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. В странах ЕАЭС в том или ином виде приняты программы декарбонизации и развития зеленой экономики.

По мнению спикера, партнерам из ЕАЭС может быть полезна экспертиза Сбера и по привлечению «зеленых» денег через выпуск соответствующих финансовых инструментов, и помощь в решении проблем промышленного загрязнения по программе «Зеленый лизинг» с предоставлением предприятиям современного очистного оборудования, и выстраивание цепей поставок с точки зрения соответствия участников критериям ESG и др.

В заключение Татьяна Завьялова озвучила инициативы по гармонизации политики и инструментов в области климата и ESG на территории ЕАЭС:

– создание собственной ESG-инфраструктуры: системы сертификации зеленых проектов и инициатив, стандарта ESG-отчетности, методологий оценки и верификации. Эти инструменты должны быть совместимы с мировыми аналогами, но отвечать объективным потребностям стран ЕАЭС, в том числе потребностям уменьшения затрат и укорачивания бюрократических процедур;

– создание единой таксономии зеленых финансов ЕАЭС, что облегчит инвестиции в эту сферу из любой ее точки. Таксономия должна отвечать прикладным задачам и актуальному этапу развития экономик;

– создание унифицированной системы учета выбросов и торговли углеродными единицами;

– формирование единой платформы по реализуемым и перспективным ESG, зеленым и климатическим проектам на территории ЕАЭС. Это поможет инвесторам легче находить объекты для вложений средств, легче высчитывать трансграничный углеродный след цепей поставок, отслеживать лучшие практики и искать партнеров.

Спикер предложила назвать эту программу действий «Устойчивая Евразия», отметив, что следующим шагом должна стать ее стыковка с аналогами в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в русле глобальной унификации мировых ESG-стандартов.

«Клиентоориентированность и работа согласно ESG-принципам остаются неизменными ценностями Сбера, – подчеркнула Татьяна Завьялова. – Поэтому мы продолжаем поддерживать наших клиентов и продолжаем работу в области ESG. Сбербанк за последнее время накопил значительный пакет ESG-продуктов и инициатив, которые, при определенной адаптации к новым условиям, могут способствовать созданию единого пространства устойчивого развития как внутри страны, так и на территории стран ЕАЭС».

Евразийская экономическая комиссия – структурное подразделение Евразийского экономического союза. В него входят Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация. Цель ЕАЭС – обеспечение свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной политики в отраслях экономики государств-участников.