Сбер предложил программу «Устойчивая Евразия»
17:14 31.03.2022
Евразийская экономическая комиссия ЕАЭС провела круглый стол «Международное сотрудничество для достижения ЦУР в период пандемии COVID-19: текущие вызовы и перспективы». На мероприятии выступила старший вице-президент Сбербанка по ESG Татьяна Завьялова. Она отметила, что создание новой финансовой и торговой системы, выгодной странам-участникам Евразийского экономического союза и партнерам из Азиатско-Тихоокеанского региона невозможно без учета принципов устойчивого развития.
Фокус на ESG-стратегию объективно отвечает интересам бизнеса, сказала старший вице-президент Сбербанка. На большей части ЕАЭС уже создана инфраструктура для привлечения инвестиций в проекты инновационной зеленой экономики, способной продуцировать рабочие места и обеспечивать рост экспорта.
По словам Татьяны Завьяловой, государства ЕАЭС заинтересованы в продвижении ESG-повестки. Зеленая экономика – часть стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. В странах ЕАЭС в том или ином виде приняты программы декарбонизации и развития зеленой экономики.
По мнению спикера, партнерам из ЕАЭС может быть полезна экспертиза Сбера и по привлечению «зеленых» денег через выпуск соответствующих финансовых инструментов, и помощь в решении проблем промышленного загрязнения по программе «Зеленый лизинг» с предоставлением предприятиям современного очистного оборудования, и выстраивание цепей поставок с точки зрения соответствия участников критериям ESG и др.
В заключение Татьяна Завьялова озвучила инициативы по гармонизации политики и инструментов в области климата и ESG на территории ЕАЭС:
– создание собственной ESG-инфраструктуры: системы сертификации зеленых проектов и инициатив, стандарта ESG-отчетности, методологий оценки и верификации. Эти инструменты должны быть совместимы с мировыми аналогами, но отвечать объективным потребностям стран ЕАЭС, в том числе потребностям уменьшения затрат и укорачивания бюрократических процедур;
– создание единой таксономии зеленых финансов ЕАЭС, что облегчит инвестиции в эту сферу из любой ее точки. Таксономия должна отвечать прикладным задачам и актуальному этапу развития экономик;
– создание унифицированной системы учета выбросов и торговли углеродными единицами;
– формирование единой платформы по реализуемым и перспективным ESG, зеленым и климатическим проектам на территории ЕАЭС. Это поможет инвесторам легче находить объекты для вложений средств, легче высчитывать трансграничный углеродный след цепей поставок, отслеживать лучшие практики и искать партнеров.
Спикер предложила назвать эту программу действий «Устойчивая Евразия», отметив, что следующим шагом должна стать ее стыковка с аналогами в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в русле глобальной унификации мировых ESG-стандартов.
«Клиентоориентированность и работа согласно ESG-принципам остаются неизменными ценностями Сбера, – подчеркнула Татьяна Завьялова. – Поэтому мы продолжаем поддерживать наших клиентов и продолжаем работу в области ESG. Сбербанк за последнее время накопил значительный пакет ESG-продуктов и инициатив, которые, при определенной адаптации к новым условиям, могут способствовать созданию единого пространства устойчивого развития как внутри страны, так и на территории стран ЕАЭС».
Евразийская экономическая комиссия – структурное подразделение Евразийского экономического союза. В него входят Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация. Цель ЕАЭС – обеспечение свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной политики в отраслях экономики государств-участников.
НОВОСТИ
- 18:11 31.03.2022
- Деньги за отмененные авиарейсы Путин поручил вернуть пассажирам
- 17:40 31.03.2022
- Глава ДНР распорядился сформировать администрацию города Мариуполя
- 17:20 31.03.2022
- Андрей Воробьев обсудил с сотрудниками «Шереметьево» вопросы трудоустройства в период временного простоя
- 17:12 31.03.2022
- МО РФ располагает перепиской сына Байдена о финансировании биолабораторий на Украине
- 17:00 31.03.2022
- Западные партнеры обманули Россию, прекратив лизинг самолетов — Путин
- 16:37 31.03.2022
- Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами
- 16:34 31.03.2022
- Заммэра Ефимов: Почти 800 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса работает в Москве
- 16:12 31.03.2022
- Путин объяснил премьеру Норвегии цели спецоперации на Украине — Кремль
- 16:03 31.03.2022
- Собянин: Поддержка Москвы даст IT-компаниям возможность развиваться даже в условиях санкций
- 16:00 31.03.2022
- Британский генерал заявил, что НАТО потерпела поражение, допустив конфликт на Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать