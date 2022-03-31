Андрей Воробьев обсудил с сотрудниками «Шереметьево» вопросы трудоустройства в период временного простоя

17:20

Фото Константина Семенца



Губернатор Московской областивстретился с сотрудниками аэропорта «Шереметьево». Из-за санкций значительно сократилось количество международных рейсов, временно выведены из эксплуатации терминалы E и D. Крупнейшая воздушная гавань в РФ была вынуждена перевести в режим простоя часть персонала – более 3,2 тыс. человек. Между тем всем этим людям выплачивается 2/3 оклада, сохраняется рабочее место и медицинская страховка, обеспечивается возможность получения материальной помощи, возмещения платы за содержание детей в дошкольных учреждениях.

Андрей Воробьёв подчеркнул, что в Московской области также для каждого будут стараться найти новую работу, помогут с переквалификацией: «Шереметьево – крупнейший налогоплательщик в Подмосковье, ведущий аэропорт в стране по пассажиропотоку и грузоперевозкам. Наша задача – быть рядом и помогать компании и работникам. Надеемся, что мы с руководством аэропорта смотрим в одном направлении. 4 апреля проведем в первый раз ярмарку, посмотрим какую зарплату, специализацию предлагают. В Подмосковье сейчас – 60 тыс. вакансий».

Ярмарку вакансий будут проводить в Шереметьево в партнерстве с РЖД, «Пятерочкой», «Магнитом», СУЭК, ОМС, Fensma, ОТЭКО, RCC, «Мострансавто». У главного подмосковного перевозчика – 2000 тысячи вакансий водителей автобусов категории D. Из них горящих – 300.

Работнику службы информации Надежде Сухоруковой специалисты аэропорта уже помогли трудоустроиться в РЖД: «Мой стаж в «Шереметьево» составил 15 лет. Также была отправлена в простой, также боялась потерять работу. Но посредством участия руководства службы, мне была предложена альтернатива – переход к нашим партнерам – РЖД. В деньгах я не потеряла».

Эксперт по подбору персонала Елена Прунова рассказала, что сейчас находится на «удаленке». Объем трудозатрат уменьшился, но главное, что руководство аэропорта помогло сохранить работу. Спасатель аварийно-спасательного обеспечения полетов Максим Тихонов был в простое пару дней, но сейчас снова работает в прежнем режиме.

«У нас все на карандаше – даже те, кто собирается уходить. Мы их всех записываем, чтобы потом по возможности вернуть – также, как это было в пандемию. Задача – поддержать, – рассказал генеральный директор АО «Международный аэропорт Шереметьево» Михаил Василенко. – Нам важно поддержать молодежь, особенно тех сотрудников, кто с семьями, с детьми, с ипотеками».

В Подмосковье по номеру 122 открыта горячая линия, где выслушают пожелания и помогут с поиском работы. В центрах занятости региона проводится бесплатное переобучение. Это хорошая возможность получить новую квалификацию с дальнейшим трудоустройством.

Несмотря на трудности, в «Шереметьево» для удобства своих пассажиров продолжают проекты развития воздушной гавани. В конце апреля заработает Аэроэкспресс с новой станцией «Шереметьево-1». Ветка протянется до терминала В, куда прибывают внутренние рейсы.

Шесть лет подряд аэропорт признается лучшим в Европе по качеству обслуживания. «Шереметьево» – единственный в России с тремя взлетно-посадочными полосами.