Андрей Воробьев обсудил с сотрудниками «Шереметьево» вопросы трудоустройства в период временного простоя
17:20 31.03.2022
|
Фото Константина Семенца
Андрей Воробьёв подчеркнул, что в Московской области также для каждого будут стараться найти новую работу, помогут с переквалификацией: «Шереметьево – крупнейший налогоплательщик в Подмосковье, ведущий аэропорт в стране по пассажиропотоку и грузоперевозкам. Наша задача – быть рядом и помогать компании и работникам. Надеемся, что мы с руководством аэропорта смотрим в одном направлении. 4 апреля проведем в первый раз ярмарку, посмотрим какую зарплату, специализацию предлагают. В Подмосковье сейчас – 60 тыс. вакансий».
Ярмарку вакансий будут проводить в Шереметьево в партнерстве с РЖД, «Пятерочкой», «Магнитом», СУЭК, ОМС, Fensma, ОТЭКО, RCC, «Мострансавто». У главного подмосковного перевозчика – 2000 тысячи вакансий водителей автобусов категории D. Из них горящих – 300.
Работнику службы информации Надежде Сухоруковой специалисты аэропорта уже помогли трудоустроиться в РЖД: «Мой стаж в «Шереметьево» составил 15 лет. Также была отправлена в простой, также боялась потерять работу. Но посредством участия руководства службы, мне была предложена альтернатива – переход к нашим партнерам – РЖД. В деньгах я не потеряла».
Эксперт по подбору персонала Елена Прунова рассказала, что сейчас находится на «удаленке». Объем трудозатрат уменьшился, но главное, что руководство аэропорта помогло сохранить работу. Спасатель аварийно-спасательного обеспечения полетов Максим Тихонов был в простое пару дней, но сейчас снова работает в прежнем режиме.
«У нас все на карандаше – даже те, кто собирается уходить. Мы их всех записываем, чтобы потом по возможности вернуть – также, как это было в пандемию. Задача – поддержать, – рассказал генеральный директор АО «Международный аэропорт Шереметьево» Михаил Василенко. – Нам важно поддержать молодежь, особенно тех сотрудников, кто с семьями, с детьми, с ипотеками».
В Подмосковье по номеру 122 открыта горячая линия, где выслушают пожелания и помогут с поиском работы. В центрах занятости региона проводится бесплатное переобучение. Это хорошая возможность получить новую квалификацию с дальнейшим трудоустройством.
Несмотря на трудности, в «Шереметьево» для удобства своих пассажиров продолжают проекты развития воздушной гавани. В конце апреля заработает Аэроэкспресс с новой станцией «Шереметьево-1». Ветка протянется до терминала В, куда прибывают внутренние рейсы.
Шесть лет подряд аэропорт признается лучшим в Европе по качеству обслуживания. «Шереметьево» – единственный в России с тремя взлетно-посадочными полосами.
НОВОСТИ
- 18:11 31.03.2022
- Деньги за отмененные авиарейсы Путин поручил вернуть пассажирам
- 17:40 31.03.2022
- Глава ДНР распорядился сформировать администрацию города Мариуполя
- 17:14 31.03.2022
- Сбер предложил программу «Устойчивая Евразия»
- 17:12 31.03.2022
- МО РФ располагает перепиской сына Байдена о финансировании биолабораторий на Украине
- 17:00 31.03.2022
- Западные партнеры обманули Россию, прекратив лизинг самолетов — Путин
- 16:37 31.03.2022
- Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами
- 16:34 31.03.2022
- Заммэра Ефимов: Почти 800 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса работает в Москве
- 16:12 31.03.2022
- Путин объяснил премьеру Норвегии цели спецоперации на Украине — Кремль
- 16:03 31.03.2022
- Собянин: Поддержка Москвы даст IT-компаниям возможность развиваться даже в условиях санкций
- 16:00 31.03.2022
- Британский генерал заявил, что НАТО потерпела поражение, допустив конфликт на Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать