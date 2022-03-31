Глава ДНР распорядился сформировать администрацию города Мариуполя
17:40 31.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин распорядился создать администрацию города Мариуполя. Соответствующий указ опубликован в четверг на сайте главы ДНР.
«Создать местную администрацию Донецкой Народной Республики — администрацию города Мариуполя», — говорится в тексте документа.
Пушилин также поручил главе администрации Мариуполя обеспечить разработку и утверждение положения об администрации города, ее структуры и штата. Указом также постановляется создать в Мариуполе районные администрации, назначить их руководителей и утвердить положение об этих органах. Эти мероприятия должны быть согласованы с администрацией главы ДНР.
Указ вступает в силу с сегодняшнего дня.
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