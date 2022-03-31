Деньги за отмененные авиарейсы Путин поручил вернуть пассажирам
18:11 31.03.2022 Источник: Интерфакс
"Многие рейсы, на которые граждане купили уже билеты, отменены как по международным, так и по внутренним маршрутам. Мы обсуждали сегодня и вчера эти вопросы с коллегами. Безусловно, нужно обеспечить возврат гражданам потраченных денег", - сказал Путин в ходе совещания по развитию авиаперевозок и авиастроению в четверг.
"Если в прошлые периоды мы выдавали определенные сертификаты, сейчас сложнее реализовать эту программу, потому что многие маршруты просто закрыты. Поэтому нужно выдать деньги", - добавил он. Путин поручил запустить такой механизм в сжатые сроки.
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