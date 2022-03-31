В России остается большинство лайнеров Boeing и Airbus российских а/к

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство самолетов Boeing и Airbus парка российских авиакомпаний остаются в РФ, они занесены в российский реестр и перестрахованы российскими страховыми компаниями, заявил вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия-24».

«Весь авиапарк — имеется в виду иностранных самолетов — останется в России. Большинство. Часть была арестована в период введения санкций, а абсолютное большинство Boeing и Airbus останется в России. Они внесены в российский реестр, они перестрахованы российскими страховыми компаниями», — сказал Борисов.