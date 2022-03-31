В Россию для переговоров приехал глава МАГАТЭ

20:20 Источник: Интерфакс

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в четверг прибыл в Калининград для переговоров с высокопоставленными представителям властей РФ, сообщило агентство в твиттере.

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси только что прибыл в Калининград, Россия, для переговоров с российскими высокопоставленными официальными лицами завтра утром", - говорится в заявлении МАГАТЭ в твиттере. Накануне Гросси сообщил, что посетил Южно-Украинскую АЭС в Николаевской области Украины.