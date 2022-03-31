Отложенную серию лайнеров МС-21 могут компенсировать выпуском Ту-214

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский самолет МС-21 сможет выпускаться серийно только с отечественным двигателем ПД-14. При этом серийное производство самолета сдвинется на год-два. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия-24».

«Рассчитывали по МС-21 на поставку нам двигателей Pratt & Whitney, которые теперь поставляться не будут. Те серийные объемы, которые планируем, теперь должны целиком и полностью замещаться отечественным двигателем ПД-14», — сказал Борисов.

Он отметил, что сдвиг серийного производства МС-21 «будет заполнен организацией серийного производства уже существующих моделей», в частности, Ту-214.