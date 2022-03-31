ЦБ РФ разъяснил, как зарубежные потребители российского газа смогут его оплачивать
21:02 31.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отмечается, что в рамках режима уполномоченная кредитная организация открывает иностранным покупателям по их заявлениям банковские счета типа «К» в рублях и иностранной валюте. Средства в иностранной валюте по контрактам на поставку природного газа зачисляются на банковский счет типа «К» в этой валюте.
Для продажи валюты средства покупателя по его поручению списываются с его валютного счета типа «К», конвертация происходит в соответствии с порядком, определенным указом президента РФ от 31 марта 2022 года, а по итогам конвертации средства в рублях зачисляются на банковский счет типа «К» в рублях. Списание средств в рублях с банковского счета типа «К» в рублях происходит на счета российских поставщиков природного газа.
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