ЦБ РФ разъяснил, как зарубежные потребители российского газа смогут его оплачивать

21:02 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет директоров Банка России с 1 апреля определил режим банковских счетов типа «К» для расчетов с иностранными покупателями за природный газ, следует из сообщения регулятора.

Отмечается, что в рамках режима уполномоченная кредитная организация открывает иностранным покупателям по их заявлениям банковские счета типа «К» в рублях и иностранной валюте. Средства в иностранной валюте по контрактам на поставку природного газа зачисляются на банковский счет типа «К» в этой валюте.

Для продажи валюты средства покупателя по его поручению списываются с его валютного счета типа «К», конвертация происходит в соответствии с порядком, определенным указом президента РФ от 31 марта 2022 года, а по итогам конвертации средства в рублях зачисляются на банковский счет типа «К» в рублях. Списание средств в рублях с банковского счета типа «К» в рублях происходит на счета российских поставщиков природного газа.