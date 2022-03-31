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Референдум в Южной Осетии США признавать не собираются

22:40 31.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не признают референдум в Южной Осетии о вхождении в состав России. Об этом заявил в четверг на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы не будем признавать результаты любых усилий со стороны России или [связанных с ней] сил по разделу грузинской территории», — сказал он.

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