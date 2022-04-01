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НОВОСТИ

На нефтебазе Белгорода произошел пожар в результате обстрела украинскими вертолетами

09:00 01.04.2022 Источник: Lenta.ru

Пожар на нефтебазе Белгорода произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов украинской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что боевые машины зашли на территорию России на низкой высоте.

Глава области заверил, что населению ничего не угрожает. Все ресурсы для ликвидации пожара имеются, сейчас МЧС старается локализовать пожар в максимально короткий период.

Сообщается, что в результате произошедшего пострадали два человека. Жителей с близлежащих улиц начали расселять в безопасный район.  Lenta.ru

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