Законодатели США пытаются посеять рознь между РФ и странами Латинской Америки - Антонов

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские сенаторы, призывая вашингтонскую администрацию добиваться лишения РФ статуса постоянного наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ), пытаются посеять рознь между Россией и странами Латинской Америки. Об этом заявил в четверг посол России в США Анатолий Антонов.

"Налицо попытка законодателей посеять рознь между Россией и странами Латинской Америки. Подобная риторика - очередное проявление замшелой "доктрины Монро", в основе которой - откровенное пренебрежение США интересами латиноамериканских государств и стремление навязать им свою волю", - заявил дипломат в ответ на просьбу СМИ прокомментировать действия американских законодателей. Слова Антонова приводит в своем Telegram-канале пресс-служба посольства.

"Призываем коллег перестать политизировать деятельность международных площадок. Сконцентрироваться на предметной работе по тематике ОАГ и отказаться от самоутверждения за счет русофобии", - добавил российский посол.