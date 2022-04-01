Законодатели США пытаются посеять рознь между РФ и странами Латинской Америки - Антонов
09:05 01.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские сенаторы, призывая вашингтонскую администрацию добиваться лишения РФ статуса постоянного наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ), пытаются посеять рознь между Россией и странами Латинской Америки. Об этом заявил в четверг посол России в США Анатолий Антонов.
"Налицо попытка законодателей посеять рознь между Россией и странами Латинской Америки. Подобная риторика - очередное проявление замшелой "доктрины Монро", в основе которой - откровенное пренебрежение США интересами латиноамериканских государств и стремление навязать им свою волю", - заявил дипломат в ответ на просьбу СМИ прокомментировать действия американских законодателей. Слова Антонова приводит в своем Telegram-канале пресс-служба посольства.
"Призываем коллег перестать политизировать деятельность международных площадок. Сконцентрироваться на предметной работе по тематике ОАГ и отказаться от самоутверждения за счет русофобии", - добавил российский посол.
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