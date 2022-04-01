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Дискуссии о приеме Украины в ЕС могут вестись лишь после окончания конфликта — МИД Франции

10:00 01.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дискуссии о вступлении Украины в ЕС могут вестись только после окончания украинского конфликта. Об этом заявил в четверг глава МИД республики Жан-Ив Ле Дриан в интервью газете «Фигаро».

«На версальском саммите лидеры 27 стран ясно заявили, что судьба Украины связана с Европой, — сказал Ле Дриан. — После окончания конфликта Евросоюз не будет прежним, равно как сама Украина. В этот момент и надо будет об этом говорить».

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