Дискуссии о приеме Украины в ЕС могут вестись лишь после окончания конфликта — МИД Франции
10:00 01.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дискуссии о вступлении Украины в ЕС могут вестись только после окончания украинского конфликта. Об этом заявил в четверг глава МИД республики Жан-Ив Ле Дриан в интервью газете «Фигаро».
«На версальском саммите лидеры 27 стран ясно заявили, что судьба Украины связана с Европой, — сказал Ле Дриан. — После окончания конфликта Евросоюз не будет прежним, равно как сама Украина. В этот момент и надо будет об этом говорить».
Новости
- 10:32 01.04.2022
- ЦБ РФ приостановил на полгода переводы за рубеж со счетов физлиц из недружественных стран
- 10:20 01.04.2022
- РФ будет поставлять продовольствие только дружественным странам — Медведев
- 10:05 01.04.2022
- Британия рекомендует Украине ни в коем случае не заключать пока соглашение с РФ — The Times
- 09:32 01.04.2022
- Кадыров дал засевшим на «Азовстали» день, чтобы сложить оружие
- 09:20 01.04.2022
- В России введены новые выплаты на детей от 8 до 17 лет
- 09:05 01.04.2022
- Законодатели США пытаются посеять рознь между РФ и странами Латинской Америки - Антонов
- 09:00 01.04.2022
- На нефтебазе Белгорода произошел пожар в результате обстрела украинскими вертолетами
- 22:40 31.03.2022
- Референдум в Южной Осетии США признавать не собираются
- 21:02 31.03.2022
- ЦБ РФ разъяснил, как зарубежные потребители российского газа смогут его оплачивать
- 20:45 31.03.2022
- Отложенную серию лайнеров МС-21 могут компенсировать выпуском Ту-214
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать