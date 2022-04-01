ЦБ РФ приостановил на полгода переводы за рубеж со счетов физлиц из недружественных стран
10:32 01.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России приостановил на шесть месяцев переводы за рубеж с банковских и брокерских счетов нерезидентов — физических лиц из стран, поддерживающих санкции, и не работающих в России, сообщила пресс-служба регулятора.
«Переводы за рубеж с банковских счетов нерезидентов — физических лиц из стран, поддерживающих санкции, и не работающих в России, а также юридических лиц из этих государств приостановлены на 6 месяцев. На такой же срок приостановлены переводы за рубеж средств физических и юридических лиц — нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров», — отмечает ЦБ.
НОВОСТИ
- 10:20 01.04.2022
- РФ будет поставлять продовольствие только дружественным странам — Медведев
- 10:05 01.04.2022
- Британия рекомендует Украине ни в коем случае не заключать пока соглашение с РФ — The Times
- 10:00 01.04.2022
- Дискуссии о приеме Украины в ЕС могут вестись лишь после окончания конфликта — МИД Франции
- 09:32 01.04.2022
- Кадыров дал засевшим на «Азовстали» день, чтобы сложить оружие
- 09:20 01.04.2022
- В России введены новые выплаты на детей от 8 до 17 лет
- 09:05 01.04.2022
- Законодатели США пытаются посеять рознь между РФ и странами Латинской Америки - Антонов
- 09:00 01.04.2022
- На нефтебазе Белгорода произошел пожар в результате обстрела украинскими вертолетами
- 22:40 31.03.2022
- Референдум в Южной Осетии США признавать не собираются
- 21:02 31.03.2022
- ЦБ РФ разъяснил, как зарубежные потребители российского газа смогут его оплачивать
- 20:45 31.03.2022
- Отложенную серию лайнеров МС-21 могут компенсировать выпуском Ту-214
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать