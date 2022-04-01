ЦБ РФ приостановил на полгода переводы за рубеж со счетов физлиц из недружественных стран

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России приостановил на шесть месяцев переводы за рубеж с банковских и брокерских счетов нерезидентов — физических лиц из стран, поддерживающих санкции, и не работающих в России, сообщила пресс-служба регулятора.

«Переводы за рубеж с банковских счетов нерезидентов — физических лиц из стран, поддерживающих санкции, и не работающих в России, а также юридических лиц из этих государств приостановлены на 6 месяцев. На такой же срок приостановлены переводы за рубеж средств физических и юридических лиц — нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров», — отмечает ЦБ.