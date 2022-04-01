0
0
213
НОВОСТИ

Япония ввела санкции против четырех организаций и трех физлиц из РФ якобы из-за КНДР

11:00 01.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Японии вводят санкции в отношении четырех организаций и трех физических лиц из России якобы в связи с нарушениями санкционного режима в отношении КНДР. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Министерства иностранных дел Японии.

В список попали россияне Александр Гаевой, Александр Часовников и Роман Алар, а также компании «Аполлон», «РК Бриз», «Зил — М» и «Парсек».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 01.04.2022
Кадыров дал засевшим на «Азовстали» день, чтобы сложить оружие
0
90
10:05 31.03.2022
Украина запросила у США штурмовики Су-25
0
332
09:05 31.03.2022
Вашингтон принял решение о выходе кораблей США из Черного моря
0
342
21:45 30.03.2022
Минобороны РФ: Наиболее критическая ситуация на сегодня складывается в Харькове
0
496
12:20 30.03.2022
ВС РФ уничтожили украинский штаб спецопераций в Николаевской области — МО РФ
0
575
11:32 30.03.2022
Российский самолет сбил Су-24 ВСУ в ходе воздушного боя — МО РФ
0
544
10:00 30.03.2022
ВСУ выпустили ракету комплекса «Точка-У» по Луганску
0
533
09:32 30.03.2022
Под Белгородом, по непроверенным данным, произошел пожар на складе боеприпасов
0
547
18:40 29.03.2022
РФ выдвинет встречные инициативы после рассмотрения предложений Украины — Мединский
0
666
15:32 29.03.2022
МО РФ решило в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях
0
697

Возврат к списку