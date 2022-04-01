Япония ввела санкции против четырех организаций и трех физлиц из РФ якобы из-за КНДР

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Японии вводят санкции в отношении четырех организаций и трех физических лиц из России якобы в связи с нарушениями санкционного режима в отношении КНДР. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Министерства иностранных дел Японии.

В список попали россияне Александр Гаевой, Александр Часовников и Роман Алар, а также компании «Аполлон», «РК Бриз», «Зил — М» и «Парсек».