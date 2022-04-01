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Тайвань внимательно изучает тактику военных действий на Украине — СМИ

11:05 01.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оборонное ведомство Тайваня создало специальную рабочую группу для изучения тактики военных действий на Украине. Об этом сообщила в пятницу газета «Тайбэй таймс».

По ее данным, в группу вошли ученые из университета национальной обороны. При этом тайваньская сторона обменивается мнениями и анализом ситуации по данному вопросу с коллегами из США и рядом других стран.

На днях глава тайваньской разведки Чэнь Миньтун выступил с прогнозом о том, что материковый Китай вряд ли решится пойти на военную операцию по захвату Тайваня в ближайшие три года. По его мнению, развитие ситуации на Украине и масштабы антироссийских санкций позволили властям КНР «извлечь для себя урок» и занять более осторожную позицию в тайваньском вопросе.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. КНР считает Тайвань неотъемлемой частью своей территории и добивается конечного воссоединения, не исключая при этом возможности применения военной силы против сепаратистских сил на острове.

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