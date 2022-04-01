НАТО следовало распустить после распада СССР — МИД КНР

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны должны были расформировать Североатлантический альянс после распада Советского Союза. Об этом заявил в пятницу на регулярном брифинге официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«Являясь продуктом холодной войны, НАТО должна была быть распущена после распада СССР», — сказал он.