Типография повреждена в результате обстрела под Белгородом
11:32 01.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Одна из типографий в Белгородской области повреждена в результате обстрела, сотрудники были эвакуированы, заявил ТАСС директор типографии Константин Лахнов.
«Да, нас обстреляли вертолеты, из них были ракеты. <…> Есть повреждения окон, побита техника, оборудование повреждено, система отопления повреждена, вылилась горячая вода на пол. Посечена крыша. <…> Люди эвакуированы из помещений», — сказал собеседник агентства.
По словам Лахнова, в ближайшее время ожидается процесс разминирования. «В соседнее здание приземлилась ракета, сейчас будет процесс разминирования, <…> это компания „Росэнергоучет“ — филиал украинской компании», — уточнил Лахнов.
В пятницу, по информации главы региона, два вертолета ВС Украины совершили два авиаудара в Белгороде, вследствие чего на городской нефтебазе начался пожар.
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