Типография повреждена в результате обстрела под Белгородом

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одна из типографий в Белгородской области повреждена в результате обстрела, сотрудники были эвакуированы, заявил ТАСС директор типографии Константин Лахнов.

«Да, нас обстреляли вертолеты, из них были ракеты. <…> Есть повреждения окон, побита техника, оборудование повреждено, система отопления повреждена, вылилась горячая вода на пол. Посечена крыша. <…> Люди эвакуированы из помещений», — сказал собеседник агентства.

По словам Лахнова, в ближайшее время ожидается процесс разминирования. «В соседнее здание приземлилась ракета, сейчас будет процесс разминирования, <…> это компания „Росэнергоучет“ — филиал украинской компании», — уточнил Лахнов.

В пятницу, по информации главы региона, два вертолета ВС Украины совершили два авиаудара в Белгороде, вследствие чего на городской нефтебазе начался пожар.