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НОВОСТИ

Глава МЧС вылетел в Белгород

12:10 01.04.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Врио руководителя МЧС вылетел в Белгород. Александр Чуприян во главе оперативной группы министерства намерен посетить нефтебазу, обстрелянную украинскими вертолётами.

Там продолжается крупный пожар. Пострадавших нет. Сотрудники предприятия эвакуированы, однако есть угроза распространения огня.  Говорит Москва

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