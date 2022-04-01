Глава МЧС вылетел в Белгород
12:10 01.04.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Врио руководителя МЧС вылетел в Белгород. Александр Чуприян во главе оперативной группы министерства намерен посетить нефтебазу, обстрелянную украинскими вертолётами.
Там продолжается крупный пожар. Пострадавших нет. Сотрудники предприятия эвакуированы, однако есть угроза распространения огня. Говорит Москва
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