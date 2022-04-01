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НОВОСТИ

Польша заявила о готовности стать гарантом безопасности Украины

13:05 01.04.2022 Источник: Газета.Ru

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что его страна готова стать гарантом безопасности Украины, если на такой шаг пойдут и США. Об этом он сказал в эфире Польского радио.

По его словам, если бы это были серьезные гарантии, в том числе с участием других государств Европы, то в данном случае для Польши не будет «никаких противопоказаний».

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция готова изучить возможность стать гарантом безопасности Украины в случае принятия ею нейтрального статуса.  Газета.Ru

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