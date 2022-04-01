Половина из горящих на нефтебазе в Белгороде резервуаров потушена — источник
13:32 01.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожарным удалось ликвидировать возгорание в половине из горящих резервуаров на нефтебазе в Белгороде, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
«Возгорание ликвидировано в половине всех горевших резервуаров. Тушение продолжается», — сказал собеседник агентства. Ранее в МЧС сообщали, что огонь охватил восемь резервуаров с топливом.
В пятницу два вертолета ВС Украины нанесли два авиаудара в Белгороде, вследствие чего на городской нефтебазе начался пожар. Огонь охватил резервуары с топливом на АО «Белгороднефтепродукт», возгоранию присвоен повышенный ранг сложности.
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