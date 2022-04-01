Не менее 7 объектов повреждены под Белгородом из-за обстрела ВС Украины

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее семи объектов в двух промышленных парках в Белгородской области повреждены после обстрела вертолетов ВСУ. Об этом ТАСС сообщил директор АО «Дирекция по развитию промышленных зон» Андрей Минаев.

«На данный момент известно, что в результате утреннего обстрела повреждения обнаружены в промышленном парке „Северный“ и промышленном парке „Фабрика“. Повреждено не менее семи объектов, не только производственные объекты, но и линии электропередачи, трансформаторные подстанции и прочее», — сказал он.

По его словам, обесточено несколько предприятий в промышленном парке «Северный». «В промышленном парке „Фабрика“ повреждена линия электропередачи, из-за этого прекратилась работа котельной и системы водоснабжения, хотя сами предприятия, может, и не пострадали, но пострадала инфраструктура», — добавил он.