Собянин рассказал о запуске программы льготного кредитования промышленности
14:30 01.04.2022
В Москве стартует программа льготного кредитования московской промышленности. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, у ряда предприятий из-за санкций возникли серьезные проблемы с оборотными средствами и инвестиционными кредитами. "Мы создали свой фонд, который как раз вот эту нишу должен закрыть. Мы довели уже кредиты до банков, чтобы начинать кредитовать такого рода предприятия, чтобы они получили по нормальной ставке оборотные средства и инвестиционные», - заявил градоначальник.
По его словам, крупные городские проекты, такие как программа капитального ремонта, программа реконструкции поликлиник и реновации жилого фонда будут продолжены в полном объеме, что позволит таким предприятиям, как Щербинский лифтостроительный завод, работать, поскольку они будут обеспечены стабильным объёмом заказов на годы вперед.
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