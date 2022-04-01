В ЮАР в минувшем июле была предпринята попытка разрушить государство — президент страны

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейшие за все годы существования демократической ЮАР беспорядки, прокатившиеся в минувшем июле по двум провинциям страны, были спланированы силами, добивавшимися краха республиканской государственности. Об этом заявил в пятницу президент ЮАР Сирил Рамапоса, выступая в Комиссии по правам человека Южно-Африканской Республики, которая расследует события июля 2021 года в провинциях Квазулу-Наталь и Гаутенг.

«Беспорядки и насилие представляли собой преднамеренную, скоординированную и хорошо спланированную атаку на нашу демократию, — заявил глава государства в выступлении, которое транслировалось на правительственном портале. — Данные действия были направлены на то, чтобы нанести ущерб нашей экономике, вызвать социальную нестабильность и серьезно ослабить и даже разрушить демократическое государство».

Рамапоса подчеркнул, что определенные силы пытались ликвидировать ЮАР изнутри. «Мы видели предательство в собственных рядах, так как среди нас были те, кто зашел столь далеко, что планировал разрушить страну, на строительство которой мы потратили последние 28 лет», — отметил он. Однако глава государства не назвал конкретных лиц.

Президент ЮАР был приглашен в комиссию для предоставления отчета о своих действиях во время беспорядков в качестве главы государства. Решения комиссии носят информационный и рекомендательный характер и не обладают юридической силой.

С 9 по 16 июля 2021 года в провинциях Квазулу-Наталь и Гаутенг прошли крупнейшие за последние два десятилетия беспорядки, в ходе которых погибли 330 человек. Был нанесен значительный материальный ущерб как государственной, так и частной собственности. Беспорядки начались с протестов против тюремного заключения бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы, который сохраняет влияние внутри правящей партии «Африканский национальный конгресс» (АНК). Конституционный суд ЮАР 29 июня признал Зуму виновным в неуважении к суду и приговорил его к 15 месяцам лишения свободы. Экс-президент начал отбывать срок 8 июля. Решением властей 5 сентября Зума получил условно-досрочное освобождение по состоянию здоровья.

Рамапоса объявил 5 августа о перестановках в кабинете министров и перераспределении между ними полномочий после анализа действий центральных властей в период беспорядков в провинциях Квазулу-Наталь и Гаутенг. Он также провел структурные изменения в системе служб безопасности и напрямую подчинил себе силовой блок, включая разведку.