Правительство ФРГ одобрило поставку бронетранспортеров из Чехии на Украину — СМИ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кабинет министров ФРГ одобрил поставку бывших восточногерманских бронетранспортеров, которые сейчас используются чешской армией, на Украину. Об этом сообщила газета «Вельт ам зонтаг» на своем сайте в пятницу.

Всего речь идет о 58 единицах техники типа PbV-501. Они оказались на балансе армии объединенной Германии после воссоединения ФРГ и ГДР, в конце 90-х годов переданы Швеции, которая в итоге продала их чешской фирме.

Согласно германским законам, для дальнейшей передачи военной техники, которая когда-то была на балансе Бундесвера, требуется согласие действующего правительства.