Платежи по арендованной у недружественных стран авиатехнике переводятся в рубли
16:12 01.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед рядом иностранных кредиторов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и касается исполнения резидентами обязательств по уплате арендных, лизинговых и иных платежей в рамках реализации договоров с компаниями из стран, которые совершают недружественные действия в отношении РФ, российских юридических и физических лиц.
Как следует из документа, российские авиакомпании смогут перечислять зарубежным компаниям оплату за лизинг в рублях.
«Определить, что обязательства по уплате арендных, лизинговых и иных платежей в рамках реализации договоров, предусматривающих приобретение, аренду, лизинг воздушных судов, вспомогательных силовых установок, авиационных двигателей <…> признаются исполненными надлежащим образом, если эти обязательства исполнены перед их основными хозяйственными обществами-резидентами путем перечисления должником на счет основного хозяйственного общества-резидента, открытый в российской кредитной организации, средств в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте (независимо от того, в какой валюте выражена такая стоимость) и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка РФ, установленному на день исполнения обязательств», — говорится в указе
Из документа также следует, что деньги могут быть перечислены на счет зарубежного лизингодателя, открытый в российском банке в рублях. Ранее почти все лизинговые платежи осуществлялось в валюте, исключение составлял лизинг самолетов у российских лизингодателей.
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