0
0
97
НОВОСТИ

США и их союзники не смогут юридически гарантировать Украине безопасность — CNN

16:32 01.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и их союзники не смогут предоставить Украине юридические гарантии безопасности, которых добивается Киев. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила в пятницу телекомпания Си-эн-эн.

По ее данным, США сейчас находятся на стадии поиска альтернативных гарантий безопасности для Украины, чтобы она могла отказаться от вступления в НАТО. Ранее в Стамбуле киевская делегация подтвердила необходимость обеспечения неядерного, внеблокового статуса Украины и ее безопасности вне рамок Североатлантического альянса.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 01.04.2022
ЕС предупредил, что будет «следить за любыми шагами Пекина» по оказанию поддержки РФ
0
1
16:12 01.04.2022
Платежи по арендованной у недружественных стран авиатехнике переводятся в рубли
0
138
16:00 01.04.2022
Правительство ФРГ одобрило поставку бронетранспортеров из Чехии на Украину — СМИ
0
169
15:32 01.04.2022
Авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде не способствует переговорам РФ и Украины — Песков
0
215
15:12 01.04.2022
Поставки газа РФ не прекратятся, если оплата в рублях не подтверждена до 1 апреля — Песков
0
235
15:00 01.04.2022
В ЮАР в минувшем июле была предпринята попытка разрушить государство — президент страны
0
226
14:32 01.04.2022
Не менее 7 объектов повреждены под Белгородом из-за обстрела ВС Украины
0
336
14:30 01.04.2022
Собянин рассказал о запуске программы льготного кредитования промышленности
0
258
14:12 01.04.2022
В Москве впервые с 28 сентября 2020 года зафиксировали менее 20 смертей от ковида за сутки
0
259
14:00 01.04.2022
Оплата газа будет идти по правилам РФ, «Газпром» направляет контрагентам уведомления
0
357

Возврат к списку