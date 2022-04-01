США и их союзники не смогут юридически гарантировать Украине безопасность — CNN
16:32 01.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты и их союзники не смогут предоставить Украине юридические гарантии безопасности, которых добивается Киев. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила в пятницу телекомпания Си-эн-эн.
По ее данным, США сейчас находятся на стадии поиска альтернативных гарантий безопасности для Украины, чтобы она могла отказаться от вступления в НАТО. Ранее в Стамбуле киевская делегация подтвердила необходимость обеспечения неядерного, внеблокового статуса Украины и ее безопасности вне рамок Североатлантического альянса.
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