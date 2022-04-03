ЕС предупредил, что будет «следить за любыми шагами Пекина» по оказанию поддержки РФ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз предупредил Китай, что намерен отслеживать все его шаги и не допустить оказание помощи России с целью обхода введенных против нее санкций. Об этом заявил в пятницу глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС — Китай.

«Любые попытки обойти санкции или предоставить помощь России продлят войну. Мы будем внимательно следить за любыми попытками помочь России в финансовом или военном плане», — сказал он.