Замороженные средства РФ могут направить на восстановление Украины — еврокомиссар
17:12 01.04.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Евросоюз может создать фонд восстановления Украины, в который могут быть направлены средства и имущество компаний и граждан России, которые подпали под санкции. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в интервью бельгийскому телеканалу LN24.
«Мы можем говорить о создании фонда поддержки Украины, куда могут направлять конфискованные средства и имущество находящихся под санкциями российских граждан и компаний», — заявил он.
Однако еврокомиссар напомнил, что проведенная в рамках принятых против России санкций процедура заморозки активов и имущества российских государственных структур, компаний или физических лиц не равносильна конфискации. «Должна пройти дополнительная процедура, которая установит, возможно ли перейти от стадии ареста [активов] к стадии конфискации», — заявил еврокомиссар по вопросам юстиции. По его словам, основанием для этого может стать заключение о причастности обладателя активов к уголовно наказуемым преступлениям, включая коррупцию и отмывание денег.
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