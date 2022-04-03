Выставка передовых образцов белорусской и российской техники пройдет 2-9 апреля на ВДНХ

17:25

В Москве, на ВДНХ 2-9 апреля состоится выставка новейшей белорусской и российской техники, приуроченная ко Дню единения народов двух стран, отмечаемому 2 апреля. Экспозиция будет расположена на открытой площадке между павильонами №18 «Выставочно-торговый центр Республики Беларусь» и №57 «Россия - моя история».

Планируется, что опытную и серийную технику представят КАМАЗ и «КАМАЗ-Мастер», Петербургский тракторный завод, Ростсельмаш, «Меркатор», Гомсельмаш, БелАЗ, Минский тракторный завод, Амкодор-Центр, МАЗ, «Белджи», «Вертолеты России», УАЗ, ГАЗ, а также Национальная академия наук Республики Беларусь.