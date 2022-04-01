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НОВОСТИ

Подмосковье четвертый год подряд в лидерах по Индексу качества городской среды

19:20 01.04.2022

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Фото пресс-службы
Министерства благоустройства
Московской области
Московская область четвертый год подряд занимает лидирующие позиции в Индексе качества городской среды. Результаты за 2021 год сегодня озвучены Минстроем РФ:

– Красногорск, Люберцы, Реутов, Долгопрудный, Видное – города с самой благоприятной средой;

– 5 подмосковных городов вышли из неблагоприятной среды – Высоковск, Озеры, Электроугли, Рошаль, Пушкино;

– 65 подмосковных городов дали прирост Индекса, наибольший – в Рузе, Высоковске, Пущине, Рошале, Наро-Фоминске.

Всего по итогу прошлого года 67 подмосковных городов (91% от общего количества в регионе) получили оценку «благоприятная городская среда» – это +6% к показателю 2020 года.

«В Московской области 74 города, это субъект с самым большим количеством городов – 6,6% от общего количества в Российской Федерации, – рассказал министр благоустройства области Михаил Хайкин. – Города Подмосковья самые разные: и по площади территории, и по численности населения. Несмотря на это мы стабильно растем, повышаем уровень качества городской среды».

В Индексе оценивали жилье и прилегающие пространства, улично-дорожную сеть, озелененные пространства, общественно-деловую инфраструктуру, социально-досуговую инфраструктуру и прилегающие пространства, общегородское пространство. Критериев несколько: безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, эффективность управления.

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