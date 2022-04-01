Нехватка оружия и отсутствие заставили Киев остановить набор наемников

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские власти временно приостановили рекрутировать иностранных наемников из-за отсутствия у них достаточного боевого опыта, а также из-за нехватки оружия. Об этом в пятницу сообщила канадская газета «Нэшнл пост».



«Есть несколько причин для прекращения набора, одна из которых нехватка огнестрельного оружия, — приводит издание слова представителя иностранного легиона Украины. — Наш парламент, Верховная рада, будет голосовать в эту пятницу по некоторым позициям, связанным с иностранным легионом, и на основе этого голосования мы сможем продолжить [набор]».



