Андрей Воробьев обсудил с подмосковными аграриями вопросы эффективного использования сельхозугодий

20:10

Фото пресс-службы губернатора

Московской области



Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с аграриями и собственниками сельхозугодий. Обсуждалась совместная работа по введению в сельхозоборот неиспользуемых земель.

«Мы все хорошо понимаем, насколько сейчас важно производить аграрную продукцию. Это наше преимущество на рынке. Поэтому нужно искать резервы, дополнительные возможности, – сказал губернатор. – Ряд юридических, физических лиц, обладающих землей сельхозназначения, не используют ее. А ее можно было бы распахать и выращивать различные культуры. Наша задача – найти способы, которые позволят увеличить количество пахотной земли».

Сегодня в Подмосковье 125 тыс. га сельхозземель не используются по назначению. При этом у активных, растущих предприятий есть запрос на дополнительные площади. Земля нужна под проекты импортозамещения, расширение производства, селекцию.

Группа компаний «Инград» является собственником земельных активов в Дмитровском и Клинском городских округах.

«Благодаря этой встрече, которая была организована правительством Московской области, нам удалось найти потенциальных клиентов, как арендаторов, так и потенциальных покупателей на наши сельхозактивы, – сообщил вице-президент ГК «Инград» Сергей Глебов. – В Дмитровском городском округе у нас практически вся земля сдана в аренду сельхозпроизводителям, остался небольшой кусочек до 1 тыс. га. В Клинском районе у нас порядка 6 тыс. га».

В ходе встречи нашлись потенциальные клиенты и у «Белавинской птицефабрики». Ранее она специализировалась на бройлерном производстве, а сейчас земля простаивает.

«У нас есть 2,5 тыс. га. Мы понимаем сложившуюся ситуацию, поэтому хотим, чтобы она использовалась. Мы нашли заинтересантов, сегодня на совещания обсудили условия, которые были бы интересны двум сторонам», – сказал представитель собственника «Белавинской птицефабрики» Денис Козлов.

Одна из главных задач в программе развития АПК Подмосковья – каждый метр земли должен работать и приносить урожай. За 8 лет в регионе ввели порядка 500 тыс. га.

Компания «ТулаМашАгро» ввела в оборот около 7,5 тыс. га земельных участков для выращивания зерновых, масличных и зернобобовых культур. В 2022 году готова взять в аренду землю под яровой и озимый сев.

«В этом году мы планируем ввести в оборот залежных сельскохозяйственных земель порядка 1,2 тыс. га, в том числе сильно залесенных. В 2022 году с учетом программы по увеличению посевных площадей готовы взять в аренду землю под яровой сев до 2 тыс. га, также под озимый сев до 10 тыс. га», – рассказал по итогу генеральный директор ООО «ТулаМашАгро» Александр Жоров.

В Подмосковье действуют специальные меры поддержки. Например, «аренда за 1 рубль» – возможность по максимально сниженной ставке арендовать земельный участок в целях размещения импортозамещающего производства. Предприниматели смогут подать заявку на портале госуслуг. Уже подобрано более 250 участков от 5 до 100 соток общей площадью свыше 2,1 тыс. га, расположенные в 38 муниципалитетах.

Также в регионе планируется запуск нового проекта – «Подмосковные 10 гектаров». Это безвозмездное предоставление земли фермерам в трех пилотных территориях: Серебряных Прудах, Лотошино и Шатуре. Старт уже в этом месяце.

Московская область увеличила субсидии на возмещение коммерческой ставки по краткосрочным кредитам до 480 млн руб. и с учетом федеральной программы льготного кредитования аграрии смогут привлечь в отрасль 8,5 млрд руб. дешевых кредитов.

Сельскохозяйственному бизнесу Подмосковья будет выделено 6,1 млрд руб. из федерального и регионального бюджетов. Почти в 2 раза увеличили погектарную поддержку – с 2,5 до 4 тыс. руб. на гектар.

Также в 2022 году выделены дополнительные средства на поддержку производства хлеба, в планах – на стимулирование производства молока и содержание племенных животных. Первые 28 млн руб. уже поступили подмосковным аграриям на развитие овощной отрасли в этом году.

В Подмосковье последовательно на протяжении нескольких лет решают задачу Президента по обеспечению продовольственной безопасности, импортозамещению и уже вышли на высокий уровень самообеспеченности картофелем, овощами, зерном, молоком. Регион занимает 1-е место по производству сыра и хлеба в стране, 2-е – по выращиванию промышленной ягоды. Также Московская область входит в тройку лидеров по тепличным овощам.

Подмосковье на 70% обеспечено собственным картофелем, почти на 60% – овощами, на 35% – зерном и молоком, почти на 30% – мясом. По ряду продовольственных позиций область обеспечивает и другие регионы страны.